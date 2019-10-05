Крупный пожар произошел в Шымкенте

Общая площадь составила 1925 квадратных метров.

5 октября в Шымкенте произошел крупный пожар, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

В 17:16 часов на пульт "101" поступило сообщение о пожаре на территории ТОО "Орда" по ул. Кожанова. Незамедлительно по вызову №2 были направлены силы и средства ДЧС в составе 11 единиц техники, 51 человек личного состава.

По прибытии было установлено, что происходит открытое горение кровли трехэтажного здания с дальнейшим распространением огня на кровлю пристроенного двухэтажного здания.

Принятыми мерами пожар локализован 18:56 часов, ликвидирован в 19:34 часов.

Общая площадь пожара составила 1925 кв. метров. Жертв и пострадавших нет.

Сотрудниками полиции произведено оцепление территории ТОО "Орда".

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