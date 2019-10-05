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Столичные полицейские спасли мужчину от суицида

Полицейским удалось убедить мужчину не совершать необдуманных действий.

Фото : pixabay.com5 октября 2019, 21:55

Полицейские Нур-Султана предотвратили попытку суицида, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

5 октября около 01.30 часов в полицию поступил вызов о том, что в квартире дома по улице Нажимеденова происходит скандал. Позвонившие по номеру 102 соседи сообщили о том, что мужчина угрожает девушке физической расправой.

Увидев прибывший полицейский наряд, мужчина начал шантажировать девушку суицидом и забрался на балкон. Полицейским удалось убедить мужчину не совершать необдуманных действий. После чего он был задержан.

Проводится проверка, по заключению которой будет дана правовая оценка его действиям.


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