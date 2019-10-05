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Никто не уважает "Канело" и Golden Boy, фанаты поддерживают меня - Головкин

Ему предстоит бой за два титула чемпиона мира.

Фото : HBO Boxing5 октября 2019, 22:56

Казахстанец Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) в интервью Sky Sports раскритиковал своего бывшего соперника Сауля "Канело" Альвареса (52-1-2, 35 КО), пишет Vesti.kz.

Мексиканец отказался от трилогии с GGG в 2019 году, а затем и вовсе решил не выступать в сентябре.

- Вы и правда думаете, что кто-то уважает "Канело"? Никто. Думаете, что кто-то уважает его промоутерскую компания Golden Boy? Никто. Все очень плохо. Я имею в виду сложившуюся ситуацию. Фанаты поддерживают меня, им нравится мой стиль. Но никто не поддерживает этих парней, - заявил Головкин.

Напомним, что утром 6 октября Головкин проведет бой с украинцем Сергеем Деревянченко (39-1-1, 35 КО) за вакантные титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO, а посмотреть его можно будет по ссылке. Их поединок состоится на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.


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