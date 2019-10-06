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КНДР и США прервали переговоры в Швеции

Представитель МИД КНДР Ким Мен Гиль заявил, что США "ничего не принесли за стол переговоров"

Фото : pixabay.com6 октября 2019, 01:20

Двусторонняя встреча между делегациями США и КНДР в Швеции прервана. Об этом в субботу пишет ТАСС со ссылкой на Dagens Nyheter.

- Мы разочарованы США, которые ничего не принесли за стол переговоров, - цитирует издание слова представителя МИД КНДР Ким Мен Гиля на пресс-конференции у посольства КНДР. - Теперь дело за возобновлением диалога со стороны США.

Посол США в Швеции Билл Мартин не смог прокомментировать эту информацию.

- Это интересно, но у меня нет комментариев по этому поводу. Я сам этого не слышал, - пояснил Мартин.

Как ранее сообщил телеканал SVT, предварительная двусторонняя встреча между США и КНДР началась в пятницу на столичном острове Лидинге в конференц-зале Villa Elfvik Strand. В субботу проходили рабочие переговоры.


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