КНДР и США прервали переговоры в Швеции
Представитель МИД КНДР Ким Мен Гиль заявил, что США "ничего не принесли за стол переговоров"
Фото : pixabay.com6 октября 2019, 01:20
Двусторонняя встреча между делегациями США и КНДР в Швеции прервана. Об этом в субботу пишет ТАСС со ссылкой на Dagens Nyheter.
- Мы разочарованы США, которые ничего не принесли за стол переговоров, - цитирует издание слова представителя МИД КНДР Ким Мен Гиля на пресс-конференции у посольства КНДР. - Теперь дело за возобновлением диалога со стороны США.
Посол США в Швеции Билл Мартин не смог прокомментировать эту информацию.
- Это интересно, но у меня нет комментариев по этому поводу. Я сам этого не слышал, - пояснил Мартин.
Как ранее сообщил телеканал SVT, предварительная двусторонняя встреча между США и КНДР началась в пятницу на столичном острове Лидинге в конференц-зале Villa Elfvik Strand. В субботу проходили рабочие переговоры.
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