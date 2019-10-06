Прямая трансляция боя Геннадий Головкин - Сергей Деревянченко
GGG в случае победы может вернуть титул чемпиона мира.
В Нью-Йорке на Madison Square Garden стартовал вечер профессионального бокса, где выступает два казахстанца. Али Ахмедов (15-0, 11 КО) будет защищать свой чемпионский пояс WBC International Silver во втором среднем весе против американца Эндрю Эрнандеса (20-7-2, 9 КО), в главном бое вечера экс-чемпион мира Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) и украинец Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) разыграют вакантный титул чемпиона мира в среднем весе по версии одной из четырех авторитетнейших в боксе организаций IBF, а также второстепенной IBO. Zakon.kz предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию об этом событии. Новость обновляется.
Прямую трансляцию вечера бокса можно посмотреть здесь.
Всего на арене Madison Square Garden пройдет восемь боев. В андеркарте выступит еще один казахстанец - Али Ахмедов (15-0, 11 КО), который будет защищать свой титул WBC International Silver во втором среднем весе против американца Эндрю Эрнандеса (20-7-2, 9 КО).
Расписание боев:
Джо Уорд (дебют) - Марко Дельгадо (5-1, 4 КО) - шесть раундов, полутяжелый вес;
Камил Шеремета (20-0, 4 КО) - Оскар Кортес (27-4, 14 КО) - восемь раундов, средний;
Брайан Себальо (10-0, 5 КО) - Аманов (16-0, 15 КО) - восемь раундов, полусредний;
Али Ахмедов (15-0, 11 КО) - Эндрю Эрнандес (20-7-2, 9 КО) - 12 раундов, второй средний;
Иван Баранчик (19-1, 12 КО) - Габриэль Брасеро (25-3-1, 6 КО) - десять раундов, первый полусредний;
Никита Абабий (6-0, 5 КО) - Исайя Селдон (13-2-1, 4 КО) - шесть раундов, второй средний;
Исраил Мадримов (3-0, 3 КО) - Алехандро Баррера (29-5, 18 КО) - десять раундов, первый средний;
Поединки главного карда начнутся в 07:00, а ориентировочно в 09:00 на ринг выйдут Головкин и Деревянченко.
6:37 К слову, у нас продолжается пауза на вечере бокса, связано это с тем, что предыдущие бои закончились досрочно, а время трансляции уже утверждено.
6:34 На арене показывают, как готовились к чемпионскому бою Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко.
6:29 А вот и Головкин! Сосредоточен, весь в мыслях. Скорее всего, продумывает стратегию на предстоящий бой в голове.
6:27 Сергей Деревянченко прибыл на Madison Square Garden. Спокоен, несколько расслаблен.
6:25 А вот так выглядела быстрая победа Али Ахмедова
6:19 А у нас на ринге скоро появятся Иван Баранчик и Габриэль Брасеро.
6:17 Алматинцу Али Ахмедову понадобилось всего 30 секунд для победы. И такое бывает. Скорее всего, рефери перестраховался, опасаясь повторения трагедии с российским боксером Дадашевым, скончавшемся после боя, в котором он побывал в нокауте. Публика осталась недовольна столь быстрым окончанием боя.
Это 16-я победа Али Ахмедова и 12-я нокаутом. Пояс WBC International Silver также остался у казахстанца.
6:08 Первый серьезный удар Али, и нокаут!!! Вот так все закончилось, не успев начаться
6:08 Удачи, Али! Бой начался!
6:06 Боксеры уже на ринге. В зале немало казахстанских болельщиков. Бой рассчитан на 12 раундов.
6:02 А вот вам и статистика. Ахмедов моложе, легче и ниже своего соперника.
5:56 А для Аманова поражение от Себальо стало первым в карьере, между прочим. Самого Себальо казахстанцы помнят по предыдущему вечеру бокса с участием GGG, тогда американец победил нашего боксера Бахтияра Эюбова.
5:55 Пока мы ждем Ахмедова на ринге, посмотрим видео. В самом первом бое вечера, который состоялся до встречи Шеремета с Кортесом, встречались американцы Никита Абабий и Исайя Селдон. Уже в первом раунде Абабий нокаутировал Селдона. Свою победу Абабий отметил необычным танцем прямо на ринге.
5:49 А сейчас на ринге появится казахстанец Али Ахмедов. Его соперник - американец Эндрю Эрнандес.
5:48 Все-таки для боксера, который вынужден срочно подменять кого-то в последний момент, бои заканчиваются поражением, что и показал пример Аманова.
5:46 Судьи решили остановить бой, победа техническим нокаутом Себальо!
5:44 Видно, что Себальо готов к бою намного лучше. Уже в третьем раунде Аманов вынужден обратиться к помощи врачей, пауза небольшая.
5:37 Начался второй раунд боя Рамала Аманова и Брайана Себальо
5:34 А сейчас на ринге Брайан Себальо и Аманов. К слову, до последнего момента против американца Себальо должен был биться его соотечественник Хавьер Албоника, но в последний момент было решено, что в ринг против Себальо выйдет азербайджанец Аманов.
5:33 Вот такой был красивый нокаут в исполнении поляка
Kamil Szeremeta gets a 2nd rd KO over Oscar Cortes, improves to 21-0. Cortes showed excellent Stop, Drop N Roll technique. #boxing #GGGDerevyanchenko pic.twitter.com/lN2Rh8hKIK— Ismael AbduSalaam (@Ismael_BBM_NYK) October 5, 2019
5:32 Польский боксер Камил Шеремета (20-0, 4 КО) сразился с представителем Мексики Оскаром Кортесом (27-4, 14 КО). Бой в среднем весе был рассчитан на восемь раундов, он завершился победой Шереметы нокаутом во втором раунде.
5:28 Здравствуйте! В Нью-Йорке стартовал вечер бокса. Первые бои андеркарта состоялись.
Альберт Ахметов
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