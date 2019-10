Прямая трансляция боя Геннадий Головкин - Сергей Деревянченко

В Нью-Йорке на Madison Square Garden стартовал вечер профессионального бокса, где выступает два казахстанца. Али Ахмедов (15-0, 11 КО) будет защищать свой чемпионский пояс WBC International Silver во втором среднем весе против американца Эндрю Эрнандеса (20-7-2, 9 КО), в главном бое вечера экс-чемпион мира Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) и украинец Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) разыграют вакантный титул чемпиона мира в среднем весе по версии одной из четырех авторитетнейших в боксе организаций IBF, а также второстепенной IBO. Zakon.kz предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию об этом событии. Новость обновляется.

Прямую трансляцию вечера бокса можно посмотреть здесь.

Всего на арене Madison Square Garden пройдет восемь боев. В андеркарте выступит еще один казахстанец - Али Ахмедов (15-0, 11 КО), который будет защищать свой титул WBC International Silver во втором среднем весе против американца Эндрю Эрнандеса (20-7-2, 9 КО).

Расписание боев:

Джо Уорд (дебют) - Марко Дельгадо (5-1, 4 КО) - шесть раундов, полутяжелый вес;

Камил Шеремета (20-0, 4 КО) - Оскар Кортес (27-4, 14 КО) - восемь раундов, средний;

Брайан Себальо (10-0, 5 КО) - Аманов (16-0, 15 КО) - восемь раундов, полусредний;

Али Ахмедов (15-0, 11 КО) - Эндрю Эрнандес (20-7-2, 9 КО) - 12 раундов, второй средний;

Иван Баранчик (19-1, 12 КО) - Габриэль Брасеро (25-3-1, 6 КО) - десять раундов, первый полусредний;

Никита Абабий (6-0, 5 КО) - Исайя Селдон (13-2-1, 4 КО) - шесть раундов, второй средний;

Исраил Мадримов (3-0, 3 КО) - Алехандро Баррера (29-5, 18 КО) - десять раундов, первый средний;

Поединки главного карда начнутся в 07:00, а ориентировочно в 09:00 на ринг выйдут Головкин и Деревянченко.

6:37 К слову, у нас продолжается пауза на вечере бокса, связано это с тем, что предыдущие бои закончились досрочно, а время трансляции уже утверждено.

6:34 На арене показывают, как готовились к чемпионскому бою Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко.

6:29 А вот и Головкин! Сосредоточен, весь в мыслях. Скорее всего, продумывает стратегию на предстоящий бой в голове.

6:27 Сергей Деревянченко прибыл на Madison Square Garden. Спокоен, несколько расслаблен.

6:25 А вот так выглядела быстрая победа Али Ахмедова

6:19 А у нас на ринге скоро появятся Иван Баранчик и Габриэль Брасеро.

6:17 Алматинцу Али Ахмедову понадобилось всего 30 секунд для победы. И такое бывает. Скорее всего, рефери перестраховался, опасаясь повторения трагедии с российским боксером Дадашевым, скончавшемся после боя, в котором он побывал в нокауте. Публика осталась недовольна столь быстрым окончанием боя.

Это 16-я победа Али Ахмедова и 12-я нокаутом. Пояс WBC International Silver также остался у казахстанца.

6:08 Первый серьезный удар Али, и нокаут!!! Вот так все закончилось, не успев начаться

6:08 Удачи, Али! Бой начался!

6:06 Боксеры уже на ринге. В зале немало казахстанских болельщиков. Бой рассчитан на 12 раундов.

6:02 А вот вам и статистика. Ахмедов моложе, легче и ниже своего соперника.

5:56 А для Аманова поражение от Себальо стало первым в карьере, между прочим. Самого Себальо казахстанцы помнят по предыдущему вечеру бокса с участием GGG, тогда американец победил нашего боксера Бахтияра Эюбова.

5:55 Пока мы ждем Ахмедова на ринге, посмотрим видео. В самом первом бое вечера, который состоялся до встречи Шеремета с Кортесом, встречались американцы Никита Абабий и Исайя Селдон. Уже в первом раунде Абабий нокаутировал Селдона. Свою победу Абабий отметил необычным танцем прямо на ринге.

5:49 А сейчас на ринге появится казахстанец Али Ахмедов. Его соперник - американец Эндрю Эрнандес.

5:48 Все-таки для боксера, который вынужден срочно подменять кого-то в последний момент, бои заканчиваются поражением, что и показал пример Аманова.

5:46 Судьи решили остановить бой, победа техническим нокаутом Себальо!

5:44 Видно, что Себальо готов к бою намного лучше. Уже в третьем раунде Аманов вынужден обратиться к помощи врачей, пауза небольшая.

5:37 Начался второй раунд боя Рамала Аманова и Брайана Себальо

5:34 А сейчас на ринге Брайан Себальо и Аманов. К слову, до последнего момента против американца Себальо должен был биться его соотечественник Хавьер Албоника, но в последний момент было решено, что в ринг против Себальо выйдет азербайджанец Аманов.

5:33 Вот такой был красивый нокаут в исполнении поляка

Kamil Szeremeta gets a 2nd rd KO over Oscar Cortes, improves to 21-0. Cortes showed excellent Stop, Drop N Roll technique. #boxing #GGGDerevyanchenko pic.twitter.com/lN2Rh8hKIK