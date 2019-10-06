Опубликован сценарий ядерной войны в 2025 году

Сильнее всего Земля охладится через три года после начала ядерной войны. Возвращение же атмосферы к прежним температурам потребует более десяти лет (если считать с начала конфликта).

Американские ученые оценили последствия ядерной войны между Индией и Пакистаном, сообщил портал Ars Technica.

В работе, опубликованной в журнале Science Advances, группа исследователей смоделировала конфликт, который может произойти в 2025 году. Модель ученых исходит из того, что к этому времени в распоряжении каждой из стран будет от 400 до 500 единиц ядерных вооружений мощностью до сотни килотонн на каждую боеголовку.

Специалисты показали, что образующиеся после ядерных взрывов углеродсодержащие аэрозоли, в частности сажа (16-36 миллионов тонн), поднимаясь в верхние слои тропосферы, начнут поглощать солнечный свет, в результате чего его доступ к поверхности планеты сократится на 20-30 процентов.

Наступившее вследствие этого глобальное похолодание (на 2-5 градусов Цельсия) приведет к уменьшению в среднем на 15-30 процентов уровня осадков в масштабе всей Земли. При этом, например, в Индии и Центральном Китае среднегодовой уровень осадков упадет практически до нуля, тогда как на Среднем Западе и Северо-Востоке США — на 50 процентов.

Сильнее всего Земля охладится через три года после начала ядерной войны. Данный температурный режим будет поддерживаться следующие четыре года. Возвращение атмосферы к прежним температурам потребует более десяти лет (если считать с начала конфликта).

В сентябре руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений имени Евгения Примакова, действительный член Российской академии наук Алексей Арбатов наиболее вероятными сценариями начала ядерной войны между США и Россией назвал реакцию на ложную тревогу или обострение локального конфликта.

Источник: Lenta.ru

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