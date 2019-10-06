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У меня был не самый удачный день - Головкин о выигрыше титула чемпиона мира

У него отличная команда - Головкин о Деревянченко.

Фото : кадр из видео6 октября 2019, 10:08

Казахстанец Геннадий Головкин после боя прокомментировал его исход. Зрители при этом неодобрительно гудели и свистели, передает Zakon.kz.

Головкин (40-1-1, 35 КО) выиграл титул чемпиона мира IBF, а также IBO в бое против Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО) в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.

- Я хочу сказать большое спасибо моему сопернику. У него отличная команда. Мой фокус был на боксе. После первого раунда я понял, что это будет тяжелый бой. Я чувствую, что сегодня у меня был не самый удачный день. Я немного потерял фокус. Он показал очень большое мужество. Готов ли я дать ему рематч? Конечно, если это будет большой бой для DAZN и фанатов, то я готов. Хочу поблагодарить Сергея и его команду. Бой с «Канело»? Я открыт для всех. Есть много великолепных чемпионов. В 37 лет я должен усердно трудиться и быть более сосредоточенным, — сказал Геннадий в интервью после боя.

Полная текстовая трансляция доступна здесь.

Альберт Ахметов


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