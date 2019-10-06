Пожарные Алматы вынесли мужчину из дымящейся квартиры

Летального исхода удалось избежать, благодаря бдительности соседей.

Из дымящейся квартиры в Ауэзовском районе в Алматы, пожарные вынесли парализованного мужчину, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города Алматы.

В субботу в 20:21 на пульт 101 ДЧС поступил звонок от обеспокоенных соседей о сильном запахе гари в подъезде дома № 302 мкр.-на Мамыр Ауэзовского района.

По адресу немедленно были направлены пожарные расчеты, а также службы взаимодействия. По прибытию на место происшествия, спасатели установили очаг задымления - квартира на третьем этаже девятиэтажного дома.

По словам соседей, в квартире мог находиться человек. Когда они вскрыли входную дверь в квартиру, то на пороге увидели пожилого мужчину. Он лежал на полу, возле двери и находился без сознания. На носилках сотрудники специализированной пожарной части №6 вынесли 67-летнего мужчину на свежий воздух, на улицу и передали врачам.

Как оказалось, едкий запах и сильное задымление в комнатах произошло в результате сгорания пищи на газовой плите кухни. Пострадавший – Тлепалов Сергей Петрович, 1952 года рождения – имеет инвалидность, у него парализована левая сторона. Надышавшись продуктами, хозяин дома потерял сознание и просто не успел дойти до двери. Летального исхода удалось избежать, благодаря бдительности соседей. Все обошлось благополучно.

Утром 6 октября пострадавший был выпущен с больницы.

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