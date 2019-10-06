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Геннадий Головкин поблагодарил соотечественников

Рахмет всем!

Фото : Facebook/gggboxing6 октября 2019, 12:36

Чемпион мира по боксу Геннадий Головкин обратился к казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

Спасибо всем вам за поддержку! Рахмет всем, кто был на арене и всем, кто болел у экранов. Вы лучшие! – написал чемпион из Казахстана в своем Instagram.


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