Геннадий Головкин поблагодарил соотечественников

Рахмет всем!

Чемпион мира по боксу Геннадий Головкин обратился к казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

Спасибо всем вам за поддержку! Рахмет всем, кто был на арене и всем, кто болел у экранов. Вы лучшие! – написал чемпион из Казахстана в своем Instagram.

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