Геннадий Головкин поблагодарил соотечественников
Рахмет всем!
Фото : Facebook/gggboxing6 октября 2019, 12:36
Чемпион мира по боксу Геннадий Головкин обратился к казахстанцам, сообщает Zakon.kz.
Спасибо всем вам за поддержку! Рахмет всем, кто был на арене и всем, кто болел у экранов. Вы лучшие! – написал чемпион из Казахстана в своем Instagram.
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