Медведь впервые в жизни наступил на траву в алматинском зоопарке

Мишка не может поверить своему счастью.

Старожил алматинского зоопарка Бурый тяньшаньский белокоготный медведь Акжолтай впервые в жизни смог походить по живой земле и траве благодаря переезду в новый современный вольер, передает Zakon.kz.

Мишка не может поверить своему счастью. Он ходит по мягкой земле, может копать ее, наслаждаться зеленью под ногами, греться на солнышке и видеть перед глазами детей и взрослых – Акжолтая от посетителей отделяет крепкое стекло.

Для него такие хорошие условия в новинку- ранее он всю жизнь провел словно в тюрьме, в старом железном низком вольере с решетками.

Пока собратья Акжолтая остаются в "тюремных" условиях и тихонько ему завидуют. Но в скором времени и они смогут насладиться проживанием в элитной "квартире". Еще двое бурых тяньшаньских белокоготных медведя- семейная пара Гера и Курманбек переедут в новый вольер, который уже активно строится. Остальные белокоготные мишки отправятся в другие зоопарки.

Новое жилье по соседству с медведями обретут волки. Также строится современный вольер для снежных барсов, по планам его строительство завершат в 2020 году, после чего здесь поселят репродуктивную пару. Держатель племенной книги снежных барсов Эмма Нигрен из Швеции определит, из каких зоопарков в Алматы привезут краснокнижных хищников.

И.о. директора зоопарка Сейлхан Акилбеков считает, что закрывать зоопарк, как того требуют некоторые зоозащитники – путь вникуда.

- Закрывать зоопарки – это нереально. Наши животные не смогут жить на воле. В последние 5 лет по всему миру около 60 зоопарков открылось, ни одного зоопарка не закрылось. Сейчас мы создаем комфортные условия для всех наших животных постепенно, обеспечиваем полувольное содержание в новых просторных вольерах, - сказал Акилбеков.

На данный момент финансирование зоопарка осуществляется на 60% из городского бюджета, 40%- собственные средства.

Немало средств уходит на кормление животных.

- К примеру, взрослая особь тигра съедает 8 кг мяса в сутки в летний период, зимой до 12 кг. К мясу животные получают перепелиные яйца, молоко, курицу и живой корм, необходимый хищникам. Когда посетителей нет, мы запускаем к хищникам кроликов, это мировые требования, - рассказал научный сотрудник зоопарка Юлия Дудкина.

Альберт Ахметов

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