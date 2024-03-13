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Алматинский зоопарк показал двух новорожденных медвежат

В Алматинском зоопарке родились медвежата, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 13:23 Фото: pexels
Зоопарк Алматы поделился радостной новостью: у них случилось пополнение двумя мишками, сообщает Zakon.kz.
"Друзья, у нас радостная новость! У пары тянь-шаньских белокоготных медведей Герды и Курманбека 29 декабря 2023 года родились два медвежонка. Мама и медвежата чувствуют себя хорошо. Герда очень заботливая, ответственная и опытная мама. Ведь это у нее уже третьи роды", – сообщили в зоопарке.

Там напомнили, что в 2017 и 2021 годах у Герды уже было потомство.

"И имена всем им дали вы, наши дорогие подписчики. Конкурс на имена этим медвежатам мы тоже объявим, но позже, ведь пока мы еще не знаем пол малышей. До полугода медвежата будут кормиться молоком матери. А у мамы усиленное питание, в ее рационе каша, овощи, фрукты, рыба, мясо, хлеб, крупы, витамины и минералы", – отметили в Алматинском зоопарке. 

Сейчас Герда прячет малышей в домике-берлоге, не показывая их даже сотрудникам. Когда потеплеет и малыши окрепнут, медведица выведет их в уличный вольер.

В январе 2024 года мы писали о том, что в Алматинском зоопарке появились новые жильцы – самка белого медведя, зебры, особи амурского тигра, самка шимпанзе и розовый фламинго.

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