Труп новорожденного нашли в мусорном баке в Уральске
На месте происшествия продолжают работать полицейские.
Тело новорожденного ребенка обнаружили сегодня, 6 октября, примерно в 10.00, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
Труп был найден в мусорном контейнере в центре города, во дворе многоэтажного дома по улице Кердери.
По словам очевидцев, младенец с пуповиной был мертв.
- Вроде как уже и маму ребенка нашли,- отметили очевидцы.
- С утра полицейские приходили, они ко всем заходили, расспрашивали. Тогда и узнали, что в мусорке малыша нашли, - рассказала жительница дома.
В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО рассказали, что вызов на станцию скорой помощи по данному факту не поступал.
Между тем, на месте происшествия продолжают работать полицейские. Однако в пресс-службе департамента полиции ЗКО ответили, что по данному факту комментарии будут даны только после согласования с прокуратурой.
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