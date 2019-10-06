Труп новорожденного нашли в мусорном баке в Уральске

На месте происшествия продолжают работать полицейские.

Тело новорожденного ребенка обнаружили сегодня, 6 октября, примерно в 10.00, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Труп был найден в мусорном контейнере в центре города, во дворе многоэтажного дома по улице Кердери.

По словам очевидцев, младенец с пуповиной был мертв.

- Вроде как уже и маму ребенка нашли,- отметили очевидцы.

- С утра полицейские приходили, они ко всем заходили, расспрашивали. Тогда и узнали, что в мусорке малыша нашли, - рассказала жительница дома.

В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО рассказали, что вызов на станцию скорой помощи по данному факту не поступал.

Между тем, на месте происшествия продолжают работать полицейские. Однако в пресс-службе департамента полиции ЗКО ответили, что по данному факту комментарии будут даны только после согласования с прокуратурой.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!