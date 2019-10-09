В результате аварии в Алматы пострадали пятеро человек

В районе барахолки столкнулись три автомобиля.

Вечером 8 октября в Алматы произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла на Северном кольце. Как рассказали очевидцы, автомашина Volkswagen Passat двигалась в южном направлении по левому ряду. Lexus GS300 шел за ним и решил обогнать Volkswagen справа. Во время совершения маневра водитель допустил наезд на разделительный забор, из-за чего его откинуло в сторону и выбросило на полосу встречного движения и развернуло поперек полосы. В этот момент в него врезался Volkswagen Polo, который ехал в северном направлении.

Пострадали минимум пять человек. Трое из них в тяжелом состоянии. На место прибыли семь экипажей медиков. Подробности и обстоятельства предстоит выяснить.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!