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В результате аварии в Алматы пострадали пятеро человек

В районе барахолки столкнулись три автомобиля.

Фото : Zakon.kz9 октября 2019, 01:20

Вечером 8 октября в Алматы произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла на Северном кольце. Как рассказали очевидцы, автомашина Volkswagen Passat двигалась в южном направлении по левому ряду. Lexus GS300 шел за ним и решил обогнать Volkswagen справа. Во время совершения маневра водитель допустил наезд на разделительный забор, из-за чего его откинуло в сторону и выбросило на полосу встречного движения и развернуло поперек полосы. В этот момент в него врезался Volkswagen Polo, который ехал в северном направлении.

Пострадали минимум пять человек. Трое из них в тяжелом состоянии. На место прибыли семь экипажей медиков. Подробности и обстоятельства предстоит выяснить.


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