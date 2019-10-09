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Опубликована аудиозапись звонка сестер Хачатурян после убийства

Девушки свою вину признали, рассказав, что жизнь с отцом-тираном была невыносимой.

Фото : 5tv.ru9 октября 2019, 06:18

В Сети появилась аудиозапись первого звонка одной из сестер, задержанных по подозрению в убийстве отца, сообщает РЕН ТВ.

На записи, появившейся в соцсети, девушка объясняет дежурному отдела полиции, что в ее квартире совершено преступление. При этом она утверждает, что отец напал на нее и сестер с ножом.

Инцидент произошел 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе. На теле 57-летнего мужчины были многочисленные колото-резаные ранения. Девушки свою вину признали, рассказав, что жизнь с отцом-тираном была невыносимой.

По одной из версий, которая была выдвинута первоначально, мужчина вернулся домой в неадекватном состоянии и набросился на дочерей с ножом. Одной из них пришлось выхватить у отца оружие и защищаться. По другой версии, сестры спланировали убийство и напали на своего отца, когда он спал.


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