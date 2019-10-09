"Ледовое побоище" устроили хоккеисты Казахстана и России

Игроки устроили массовую драку и заработали 258 минут штрафа в матче МХЛ.

Массовая драка произошла между хоккеистами "Алтая" из Усть-Каменогорска и "Сибирских снайперов" из Новосибирска. Видеозапись была опубликована на канале Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) в Youtube, передает Zakon.kz.

Драка началась на последней минуте при счете 2:1 в пользу новосибирского клуба. Потасовка казахстанца Никиты Волосенкова и россиянина Никиты Ефремова переросла в массовую драку, в которой участвовали почти все хоккеисты на площадке.

Обе команды заработали 258 штрафных минут. Комментатор назвал происходящее "Ледовым побоищем".

Следующая встреча клубов состоится 9 октября.

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