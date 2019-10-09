Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

"Ледовое побоище" устроили хоккеисты Казахстана и России

Игроки устроили массовую драку и заработали 258 минут штрафа в матче МХЛ.

Фото : кадр из видео9 октября 2019, 07:10

Массовая драка произошла между хоккеистами "Алтая" из Усть-Каменогорска и "Сибирских снайперов" из Новосибирска. Видеозапись была опубликована на канале Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) в Youtube, передает Zakon.kz.

Драка началась на последней минуте при счете 2:1 в пользу новосибирского клуба. Потасовка казахстанца Никиты Волосенкова и россиянина Никиты Ефремова переросла в массовую драку, в которой участвовали почти все хоккеисты на площадке.

Обе команды заработали 258 штрафных минут. Комментатор назвал происходящее "Ледовым побоищем".

Следующая встреча клубов состоится 9 октября.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты