За выросшую у мужчины грудь Johnson & Johnson выплатит миллиарды долларов

У средства был обнаружен побочный эффект - гинекомастия.

Компания Johnson & Johnson выплатит восемь миллиардов долларов в качестве компенсации мужчине за то, что та не предупреждала его и других потребителей о нежелательном побочном эффекте нейролептического препарата, передает Life.

Во вторник, 8 октября, жюри присяжных суда по гражданским делам города Филадельфия в штате Пенсильвания вынесло вердикт в пользу 26-летнего Николаса Мюррея.

В своем иске мужчина указал, что в 2003 году начал употреблять по назначению врачей препарат Risperdal, который предназначен для предотвращения приступов шизофрении и биполярного расстройства.

У этого средства Johnson & Johnson был обнаружен побочный эффект - гинекомастия (увеличение молочных желез у мужчин).

В 2015 году Мюррей выиграл в аналогичном споре. Тогда суд назначил ему выплату от Johnson & Johnson в размере 1,75 миллиона. Апелляционный суд штата Пенсильвания в феврале прошлого года признал такой вердикт законным, но снизил размер компенсации до 680 тысяч долларов.

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