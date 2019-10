Измены мужчин связали с проблемами на работе

Психологи объяснили это тем, что поведение людей на работе тесно связано с их поведением в личной жизни.

Ученые выявили, что мужчины, у которых возникают проблемы на работе, значительно чаще лгут своим женам. Результаты исследования опубликованы на сайте журнала Proceedings of the National Academy of Sciences, передает Lenta.ru.

Психологи нашли профили мужчин разных профессий на сайте знакомств для женатых людей. Специалисты рассмотрели страницы полицейских и финансовых консультантов, а также изучили информацию о дисциплинарных взысканиях этих мужчин.

Затем эксперты сравнили их с представителями тех же профессий, у которых не было проблем с начальством.

Оказалось, что те, кто совершал проступки на работе, в два раза чаще оплачивали счет на сайте знакомств для женатых. Психологи объяснили это тем, что поведение людей на работе тесно связано с их поведением в личной жизни.

