Наносил удары, но Геннадий выдержал все - Деревянченко

Я надеялся, что после окончания боя победу отдадут мне - боксер.

Украинский боксер Сергей Деревянченко в очередной раз высказался о своем поражении казахстанцу Геннадию Головкину в бою за вакантные титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO, передает Sport.politeka.net.

В зрелищном поединке, в котором украинец выглядел активно, но уже в первом раунде оказался в нокдауне, а вскоре получил рассечение, судьи единогласным решением отдали победу именитому казахстанцу - 114:113, 115:112, 115:112.

По словам Сергея Деревянченко, после того как он оказался на настиле ринга в начале боя, он сразу же пришел в себя, а главной проблемой для него стало рассечение, поскольку кровь на протяжении поединка мешала ему реагировать на удары соперника.

- Когда был нокдаун, я совершил движение для удара, и он попал мне в затылок. Но когда я встал, то чувствовал себя хорошо. Во втором раунде я нагнулся вниз, и Головкин поймал меня апперкотом. Я почувствовал этот удар, который привел к рассечению, - рассказал Деревянченко в интервью IFL TV.

По словам Деревянченко, на протяжении боя кровь иногда заливала глаз, из-за чего он не видел прямые и боковые удары.

- Когда меня отводили к врачам, я переживал, что они могут остановить поединок. Я надеялся, что после окончания боя победу отдадут мне. Я наносил удары, но Геннадий выдержал их все. По поводу реванша пока ничего не знаю, будем ждать дальнейших результатов. Я знаю, что Головкин хочет провести бой с Альваресом и сражаться за пояса. Может быть, если этого захотят болельщики, то реванш состоится, - сказал он.

Начало поединка сложилось для Деревянченко неудачно - уже в первом раунде он оказался в нокдауне. В ходе атаки на второй минуте Головкин правым боковым поймал украинца, когда тот пытался уклониться от удара, и отправил на настил ринга. Тем не менее казахстанцу не удалось потрясти украинского боксера, и тот быстро вернулся в бой.

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