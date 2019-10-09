Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Директора центра занятости Талдыкоргана подозревают в даче взятки

Проверяется причастность данных должностных лиц к посредничеству в даче взятки и ее получении.

Фото : zakon.kz9 октября 2019, 10:26

Антикоррупционной службой Алматинской области начато досудебное расследование в отношении директора КГУ "Центр занятости населения акимата г.Талдыкорган Алматинской области" по подозрению в даче взятки, сообщает Zakon.kz.

- Она подозревается в даче взятки через посредника - заместителя руководителя ГУ "Отдел занятости и социальных программ г. Талдыкорган" в сумме 400 тыс. тенге главному специалисту государственного аудита ГУ "Ревизионная комиссия по Алматинской области" за составление акта без отражения нарушений по итогам проведенной плановой проверки, - говорится в сообщении.

Как отмечается, проверяется причастность данных должностных лиц к посредничеству в даче взятки и ее получении.

Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесено судом.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты