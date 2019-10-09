Директора центра занятости Талдыкоргана подозревают в даче взятки

Проверяется причастность данных должностных лиц к посредничеству в даче взятки и ее получении.

Антикоррупционной службой Алматинской области начато досудебное расследование в отношении директора КГУ "Центр занятости населения акимата г.Талдыкорган Алматинской области" по подозрению в даче взятки, сообщает Zakon.kz.

- Она подозревается в даче взятки через посредника - заместителя руководителя ГУ "Отдел занятости и социальных программ г. Талдыкорган" в сумме 400 тыс. тенге главному специалисту государственного аудита ГУ "Ревизионная комиссия по Алматинской области" за составление акта без отражения нарушений по итогам проведенной плановой проверки, - говорится в сообщении.

Как отмечается, проверяется причастность данных должностных лиц к посредничеству в даче взятки и ее получении.

Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесено судом.

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