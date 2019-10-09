Друг семьи Заворотнюк: Хороших новостей нет

В целях конфиденциальности артистка лежала в стационаре под вымышленной фамилией и с другой датой рождения.

Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы. Частный медицинский центр, где 48-летняя актриса лечилась от онкологии последний месяц, больше не оказывает услуги пациентке, сообщает "Комсомольская правда".

- Ее должны были выписать в понедельник, но решили, что лучше на выходных, чтобы привлекать как можно меньше внимания, - рассказал источник. - Анастасия отправилась домой в субботу.

Также в целях конфиденциальности артистка лежала в стационаре под вымышленной фамилией и с другой датой рождения, поэтому, отвечая на звонки, операторы медцентра не лгут - они просто не в курсе, что "прекрасная няня" лечилась у них.

- Пациентки по фамилии Заворотнюк, рожденной 3 апреля 1971 года, у нас нет. Уточните, пожалуйста, данные у родственников, - ответили в клинике.

Между тем, представители актрисы по прежнему скрывают информацию о ее здоровье, предоставляя тем самым благодатную почву для слухов.

- Слышали, что Анастасию выписали из больницы, это так? - спросили мы у директора артистки Марины Потаповой.

- Доброго дня. Спасибо вам, - невпопад ответила Потапова и повесила трубку.

Друзьям семьи также категорически запрещено распространяться о состоянии актрисы.

- О чем рассказать, о выписке? Извините, без подробностей. Но вы же понимаете, что это вовсе не означает хороших новостей, - туманно ответил один из друзей Анастасии Заворотнюк.

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