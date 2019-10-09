Специалисты предупреждают, что холодные конечности могут быть признаком опасных заболеваний.

Многие люди жалуются, что у них постоянно мерзнут ноги и руки в независимости от погоды или времени года. Специалисты предупреждают, что холодные конечности могут быть признаком опасных заболеваний, пишет Рамблер.

В частности, такой симптом может говорить об анемии, при которой организму не достает красных кровяных телец, отвечающих за "транспортировку" кислорода. А анемия негативно влияет на работоспособность, физиологическое и психологическое развитие. Если ее не лечить, у человека может возникнуть постоянное ощущение недомогания, а затем могут развиться и хронические заболевания.

Кроме того, холодные руки могут говорить о снижении уровня сахара в крови. Если чувствуете еще и усталость, нужду в частых походах в туалет и жажду, посетите врача и попросите проверить возможность развития сахарного диабета.

Холодные руки и ноги могут говорить и о тромбозе, когда артерии и вены блокируются сгустками крови, и конечности долго нагреваются, что иногда сопровождается болью и бледными пальцами. У больных тромбозом скорее всего холестериновые отложения в виде атеросклеротических бляшек.

Еще одним опасным заболеванием, симптомом которого могут стать холодные конечности, специалисты называют Болезнь Рейно, при котором поражаются мелкие концевые артерии, и руки пациента синеют.

Также постоянный холод в руках и ногах во многих случаях сигнализирует о проблемах с кровообращением и низком давлении.

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