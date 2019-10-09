Освобожден от должности глава КУИС МВД РК
Временное исполнение служебных обязанностей председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД возложено на Тенизжана Джанибекова.
Фото : курсив9 октября 2019, 11:41
Пресс-служба МВД РК сообщила об освобождении от должности председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК, передает Zakon.kz.
- Приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева председатель Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Дархан Канатбеков освобожден от занимаемой должности. Временное исполнение служебных обязанностей председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД возложено на первого заместителя председателя этого же Комитета Тенизжана Джанибекова, - сказано в распространенном сообщении.
Дархан Канатбеков был назначен на эту должность в апреле текущего года. Он сменил Азамата Базылбекова, который был наказан за проступок подчиненного.
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