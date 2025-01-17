Глава КУИС освобожден от должности

Глава Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Тенизжан Джанибеков освобожден от должности, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации на сайте ведомства, временно возглавляет комитет Абай Кайырбеков.

По информации МВД, Джанибеков покинул пост по собственному желанию. Он был председателем Комитета уголовно-исполнительной системы с января 2024 года.

Абай Кайырбеков с сентября 2023 года являлся исполняющим обязанности первого заместителя председателя Комитета УИС.

16 января 2025 года стало известно о кадровых изменениях в полиции Абайской области: был назначен новый заместитель начальника ДП.

