Более 240 игровых терминалов с 14 млн тенге изъяли в Алматы

Задержанная ОПГ вскоре предстанет перед судом.

Сотрудники Департамента экономических расследований по городу Алматы пресекли деятельность организованной преступной группы в составе шести человек, организовавших незаконный игорный бизнес на территории города, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЭР по городу Алматы.

Там сообщили, что подозреваемые организовали два игровых заведения, более 60 игровых точек, по которым функционировали игровые терминалы (магазины, автомоечные комплексы, компьютерные клубы, рынки), а также складские помещения, приспособленные под цех по изготовлению и ремонту игровых терминалов.

В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий было обнаружено и изъято более 240 игровых терминалов, а также другая компьютерная техника, предназначенная для незаконного игорного бизнеса.

В ходе осмотра игровых терминалов и обысков были обнаружены и изъяты денежные средства на общую сумму более 14 млн тенге.

- Действия подозреваемых квалифицированы по ст.ст.307 ч. 3 п.1,2 УК РК (организация незаконного игорного бизнеса преступной группой, в особо крупном размере); 262 ч. 1, 2 УК РК (создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них); 218 ч. 1 УК РК (легализация (отмывание) денег или иного имущество полученных преступным путем) и 367 ч. 4 УК РК (дача взятки преступной группой). В отношении двоих подозреваемых лиц избрана мера пресечения "содержание под стражей", в отношении двоих - "домашний арест" и оставшихся двоих - "подписка о невыезде и надлежащем поведении", - сообщили в ДЭР.

30 сентября текущего года досудебное расследование завершено и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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