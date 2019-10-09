Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

На Атакенте высадят 3 тысячи деревьев

Осенью в Алматы планируется посадить 139 тысяч деревьев.

Фото : inbusiness.kz9 октября 2019, 12:04

В Алматы ведется активная засадка города деревьями, передает Zakon.kz.

В пресс-центре акимата города Алматы прошел брифинг о посадке, содержании и защите зеленых насаждений на территории города.

Осенью 2019 года планируется посадить 139 тысяч деревьев.

- 50 тысяч деревьев уже высажены на горе Мохнатка. 12 октября планируется высадка яблонь на Кок-Тобе, в количестве 35-40 тысяч деревьев. Также планируется высадка 3 тысяч деревьев на Атакенте. 26 октября в микрорайоне Алатау, микрорайоне Саялы около 2 тысяч деревьев. До конца года мы высадим 139 тысяч деревьев. На горе Мохнатка высаживались местные деревья, саженцы вырастили в Иле-Алатауском нацпарке. Там же подготовят яблони для Кок-Тобе. В целом идет тенденция к увеличению количества деревьев. В 2010 году было 1,5 млн деревьев, на 2018 - более 2 млн, без учета деревьев в частных секторах, - сказал руководитель отдела мониторинга и управления зеленым фондом города Алматы Олжас Джаныспаев.

В Управлении разработан мастер-план до 2030 года, где будет указано, в каких местах, в каком количестве необходимо высадить деревья.

Ранее общественность возмутило, что постройка нового конгресс-центра будет сопровождаться массовой вырубкой деревьев.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты