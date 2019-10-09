На Атакенте высадят 3 тысячи деревьев

Осенью в Алматы планируется посадить 139 тысяч деревьев.

В Алматы ведется активная засадка города деревьями, передает Zakon.kz.

В пресс-центре акимата города Алматы прошел брифинг о посадке, содержании и защите зеленых насаждений на территории города.

Осенью 2019 года планируется посадить 139 тысяч деревьев.

- 50 тысяч деревьев уже высажены на горе Мохнатка. 12 октября планируется высадка яблонь на Кок-Тобе, в количестве 35-40 тысяч деревьев. Также планируется высадка 3 тысяч деревьев на Атакенте. 26 октября в микрорайоне Алатау, микрорайоне Саялы около 2 тысяч деревьев. До конца года мы высадим 139 тысяч деревьев. На горе Мохнатка высаживались местные деревья, саженцы вырастили в Иле-Алатауском нацпарке. Там же подготовят яблони для Кок-Тобе. В целом идет тенденция к увеличению количества деревьев. В 2010 году было 1,5 млн деревьев, на 2018 - более 2 млн, без учета деревьев в частных секторах, - сказал руководитель отдела мониторинга и управления зеленым фондом города Алматы Олжас Джаныспаев.

В Управлении разработан мастер-план до 2030 года, где будет указано, в каких местах, в каком количестве необходимо высадить деревья.

Ранее общественность возмутило, что постройка нового конгресс-центра будет сопровождаться массовой вырубкой деревьев.

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