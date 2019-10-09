Гастрономический фестиваль ASTAUfest-2019 стартовал в Нур-Султане

В этом году в состязании поваров принимают участие не только команды из отечественных профессиональных учебных заведений, но и гости из России и Кыргызстана.

Гастрономический фестиваль ASTAUfest-2019, который проводится для популяризации специальности поваров, стартовал в Нур-Султане, передает корреспондент Zakon.kz.

- Фестиваль приурочен к международному дню повара с участием поваров-профессионалов и поваров-студентов колледжей страны. Всего представлено 50 участников, но в этот раз помимо казахстанских команд представлены команды из Кыргызстана, а также российские участники из Казани и Екатеринбурга, - рассказал главный эксперт Казахстана в поварском деле, член жюри Сейлхан Адильханов.

По его словам, в этот раз организаторы программа актуальная программа, куда входят задания на приготовлению блюд для студентов и школьников.

- Думаю, жюри будет очень трудно работать, так как с каждым годом роль повара растет и все больше времени уделяется профтехобразованию. Так как повар также является рабочей специальностью уделяется большое внимание, - сказал один из жюри фестиваля.

В пример он привел достижения казахстанской команды на чемпионатах мира, на которых наши соотечественники из года в год показывают лучший результат.

- Чтобы войти в пятерку-тройку лучших нам нужно лишь время. Само движение началось 1950 году, а мы вошли только в 2014 году. На первом для нас чемпионате мира в Сан-Паулу мы заняли 30 место, а уже через четыре года в Казане заняли 14 место. Сдвиги, как вы видите, большие, - объяснил эксперт.

Всего, по его словам, конкурс будет состоять из трех различных этапов, куда в том числе войдут задания по школьному питанию. Жюри в свою очередь будут уделять внимание внешнему виду, рабочему месту, тулл-боксу (оборудование и инвентарь повара) конкурсанта и дегустации.

Один из участников конкурса из профессионального технического колледжа № 6 города Нур-Султан Фархат Турсынбаев признался, что это первое его участие на таком фестивале, однако он настроен на победу, так как уже работает поваром в ресторане итальянской кухне и имеет определенный опыт в приготовлении вкусных и качественных блюд.

- Готовиться мы начали месяц назад. За это время мы стараемся как можно больше готовить, но мне было не очень трудно, так как я уже сейчас работаю поваром в ресторане итальянской кухни. Одно из блюд, которое мы хотим представить, это итальянская паста. Она очень сытная и по ингредиентам не очень дорогое блюдо, которое вполне по карману будет для студентов. Это наше первое участие в таком фестивале, но, считаю, что они очень нужны для нас. Это дает больше опыта, больше возможности попробовать свои силы в приготовлении блюда, конкурируя с другими своими коллегами, - отметил Фархат Турсынбаев.

Отмечается, что гастрономический фестиваль ASTAUfest – 2019 задуман организаторами для популяризации и повышению престижа специальности "Организация питания", подготовку специалистов на высоком уровне, повышение их конкурентоспособности.

В рамках фестиваля запланирован мастер-класс зарубежных партнеров, которые расскажут о ходе реализации совместных инновационных проектов с учебными заведением.

Награды будут предоставляться по таким номинациям, как "Арт-класс", "Шеф-кондитер", "Студенческий обед", "Шеф-повар", "Сервис класс".

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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