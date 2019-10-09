Сапарбаев: Нур-Султан же не резиновый

Специально для регионов существуют программы развития, которые позволяют решить вопросы с обеспечением жилья, дорогами и самой инфраструктуры.

В кулуарах Мажилиса Парламента РК вице-премьер Бердибек Сапарбаев поделился своим мнением по поводу недавнего высказывания Президента РК Касым-Жомарта Токаева об отсутствии должного контроля за ежегодным ростом численности жителей столицы, что приводит к повышению нагрузки на социальную инфраструктуру города, передает корреспондент Zakon.kz.

Сапарбаев высказался в поддержку слов главы государства. По объяснениям вице-премьера, люди едут в Нур-Султан в поисках лучшей жизни для себя и своих детей.

- Потому что каждый хочет жить в столице. Каждая семья хочет, чтобы его дети учились в высших вузах страны, которые есть в Нур-Султане. Здесь нужно проводить соответствующую разъяснительную работу, потому что невозможно. Нур-Султан же не резиновый. Здесь есть своя мощность, потребность, потому что, чем больше людей, вчера об этом говорил Президент, это связано с дополнительной сетью образования, здравоохранения. Один из главных вопросов - жилье, инфраструктура, - сказал он.

Поэтому, отметил Сапарбаев, вопрос переселения должен быть с учетом всех этих моментов.

- А так, это, конечно, право каждого гражданина. Но мы должны регулировать этот вопрос, за счет решения тех вопросов, о которых я говорил, потому что, приехав в Нур-Султан, не имея жилья и работы, жить здесь будет очень тяжело, - пояснил замглавы кабмина.

В то же время у него поинтересовались, что возможно проблема в том, что в регионах жизнь не такая, как в Нур-Султане. В ответ на это Сапарбаев заявил, что он так не считает.

- Я бы так не сказал, потому что в регионах есть свои программы. Например, программа развития регионов, где решается вопрос обеспечения жильем, дорог и самой инфраструктуры. Может в отдаленных населенных пунктах эти вопросы не решаются, но вы знаете, что есть специальная программа, которая разработана в соответствии с поручениями Елбасы, которая называется "Ауыл - Ел бесігі". Вот на основании этой программы создаются инфраструктуры, определено около 3 000 населенных пунктов, где будут созданы условия, - сообщил он.

Также Сапарбаев ответил на вопросы, как планируется контролировать численность населения.

- Запретить не можем, мы должны разъяснить людям, где им жить и, где будут созданы соответствующие условия, - заключил вице-премьер.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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