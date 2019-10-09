Вопрос снятия части пенсионных накоплений еще рассматривают

Все будет зависеть от пенсионных накоплений каждого гражданина Казахстана.

В кулуарах Мажилиса Парламента РК вице-премьер Бердибек Сапарбаев сообщил, что по вопросу предоставления права казахстанцам снять часть пенсионных накоплений работает специальная рабочая группа, передает корреспондент Zakon.kz.

- Сейчас работает специальная рабочая группа. Согласно поручению Президента мы выработаем, потом внесем свои предложения. Я неоднократно по этому вопросу говорил. Это все будет зависеть от пенсионных накоплений каждого гражданина Казахстана, - сказал он.

При рассмотрении этого предложения, как пояснил вице-премьер, одним из моментов будут учитывать продолжительность жизни.

- Сколько лет примерно по нашим актуальным расчетам этот гражданин будет находиться в пенсионном возрасте. То есть, хватит ли ему на этот срок пенсионных накоплений, - уточнил Сапарбаев.

Ранее сообщалось, что до конца года правительство совместно с Нацбанком выработает механизм по снятию части пенсионных накоплений.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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