Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Вопрос снятия части пенсионных накоплений еще рассматривают

Все будет зависеть от пенсионных накоплений каждого гражданина Казахстана.

Фото : zakon.kz9 октября 2019, 13:42

В кулуарах Мажилиса Парламента РК вице-премьер Бердибек Сапарбаев сообщил, что по вопросу предоставления права казахстанцам снять часть пенсионных накоплений работает специальная рабочая группа, передает корреспондент Zakon.kz.

- Сейчас работает специальная рабочая группа. Согласно поручению Президента мы выработаем, потом внесем свои предложения. Я неоднократно по этому вопросу говорил. Это все будет зависеть от пенсионных накоплений каждого гражданина Казахстана, - сказал он.

При рассмотрении этого предложения, как пояснил вице-премьер, одним из моментов будут учитывать продолжительность жизни.

- Сколько лет примерно по нашим актуальным расчетам этот гражданин будет находиться в пенсионном возрасте. То есть, хватит ли ему на этот срок пенсионных накоплений, - уточнил Сапарбаев.

Ранее сообщалось, что до конца года правительство совместно с Нацбанком выработает механизм по снятию части пенсионных накоплений.

Оксана Скибан, Нур-Султан


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты