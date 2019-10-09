Осетров на девять миллионов тенге изъяли у браконьеров в Павлодарской области

За один день незаконные рыбаки смогли выловить 136 ценных рыб находящихся под запретом.

Браконьеров, незаконно выловивших стерлядь почти на девять миллионов тенге, задержали природоохранные полицейские в Павлодарской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Как сообщили в ведомстве, с 5 октября по 31 октября 2019 года в области проводится оперативно - профилактическое мероприятие "Браконьер", в рамках которого во всех районах области природоохранными полицейскими проводятся рейдовые мероприятия. Результаты не заставили себя долго ждать.

- Поздним вечером на пойме реки Иртыш, недалеко от села Байконыс, сотрудниками природоохранной полиции МПС, бойцами СОБР ДП совместно с полицейскими района Теренколь задержаны двое жителей села 1983 и 1963 г.р. При осмотре салона автомашины УАЗ полицейскими изъяты резиновая надувная лодка с мотором марки "НАNGKAI", пять рыболовных сетей, острога, удочки, сачки а также рыба породы стерлядь в количестве 136 штук. Вес рыбы составил почти 35 килограмм. Сумма ущерба оценивается порядка девяти миллионов тенге. Стоит отметить, что на территории Республики Казахстан установлен круглогодичный запрет на вылов рыб осетровых пород. Данное решение направлено на сохранение и увеличение количества редких рыб. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 335 УК РК, – сообщили в пресс-службе ДП павлодарской области.

В ведомстве дополнили, что всего полицейскими в рамках ОПМ "Браконьер" уже выявлено более 50 нарушений природоохранного законодательства. Полицейские предупреждают, в качестве наказания за подобные правонарушения предусматривается не только административная, но и уголовная ответственность.

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