О чем говорили министры иностранных дел Казахстана и России

Главы ведомств обменялись мнениями по различным аспектам обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии, в Украине и на Ближнем Востоке.

Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказали о достигнутых в рамках встречи в столице Казахстана, передает корреспондент МИА "Казинформ".

- Сегодня наши переговоры с российской стороной, как это уже стало практикой, были весьма содержательными и результативными. Мы с Сергеем Викторовичем смогли обсудить широкий круг вопросов, включая нынешние состояние и перспективы казахстанско-российского сотрудничества, в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарных сферах. Обменялись мнениями по широкому спектру вопросов международной повестки дня, - сказал Мухтар Тлеуберди, выступая на брифинге в МИД.

По его словам, главы ведомств также обменялись мнениями по различным аспектам обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии, в Украине и на Ближнем Востоке, затронули вопросы взаимодействия наших стран в рамках международных организаций.

- Особое внимание было уделено предстоящему графику международных мероприятий на высшем и высоком уровнях. Учитывая важную роль приграничного сотрудничества между Казахстаном и Россией, на долю которого приходится около 70% двустороннего торгового оборота, мы детально рассмотрели ход подготовки к XVI Форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который состоится 7 ноября 2019 года в городе Омске, - отметил министр.

В свою очередь Сергей Лавров подчеркнул, что обе стороны нацелены на выполнение тех решений, которые принимаются Президентами двух стран.

- В том числе и на выполнение плана совместных действий на 2019-2021 годы, который был подписан 9 ноября на полях 15-го Форума межрегионального сотрудничества в Петропавловске. Сегодня мы обсудили ход подготовки уже к 16-му Форуму, который состоится в ноябре в Омске. А накануне этого форума, пройдет 1-ый Форум молодых лидеров РК и РФ, где с каждой стороны будут представлены молодые сотрудники Министерств иностранных дел. Считаем взаимодействие на этом уровне между молодыми дипломатами весьма перспективным, - поделился мнением глава МИД РФ.

Кроме того, по его словам, были подробно рассмотрены задачи, которые вытекают из упомянутого плана действий в торгово-экономической и культурно-гуманитарных сферах, в том числе в энергетике, транспорте, космосе, образовательных и научных обменах.

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