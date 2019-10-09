Столичный школьник собрал 28 тысяч лайков ради билетов на футбол

Для того, чтобы получить два заветных билета, ему было поставлено условие - собрать 10 тысяч лайков и 10 тысяч подписчиков до 28 ноября. При этом клуб помог ему публикацией в сторис.

Школьник из Нур-Султана заключил пари с ФК "Астана" ради двух билетов на футбол, передает Zakon.kz.

Егор хотел попасть на матч "Манчестер Юнайтед" - "Астана". Он обратился с просьбой в Instagram столичного футбольного клуба.

- Мы с мамой очень хотим попасть на матч астана манчестер юнайтед. Мы будем болеть за наш клуб. Я участвую во всех розыгрышах билетов, но еще не выиграл. Сколько я должен собраться подписчиков и лайков чтобы мы попали на матч? - написал Егор (пунктуация и орфография автора сохранены).

Для того, чтобы получить два заветных билета, ему было поставлено условие - собрать 10 тысяч лайков и 10 тысяч подписчиков до 28 ноября. При этом клуб помог ему публикацией в сторис.

Меньше чем за сутки парню удалось собрать необходимое количество лайков и даже больше.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!