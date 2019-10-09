Мужчина представился сотрудником КНБ и несколько раз изнасиловал женщину в Алматы

Родители девушки обратились в полицию, и сотрудники полиции пришли на помощь.

В Алматы женщина стала жертвой насильника, который представлялся сотрудником КНБ и угрожал ей, передает Zakon.kz.

Как написала лидер движения #НеМолчиKZ Дина Смаилова, девушка познакомилась с якобы с представителем КНБ возле ворот Ауэзовского РОПа. Она пришла к следователю, чтобы получить разрешение на свидание со своим гражданским мужем, который находится под следствием и получить решение следственного суда на меру пресечения, потому что она хотела сочетаться с ним законным браком, а справка нужна была для ЗАГСа. Они больше года были вместе, хотели пожениться, но ее гражданский муж совершил преступление и оказался в следственном изоляторе.

Там, около РОПа, к ней подошел мужчина, якобы сотрудник КНБ, втерся к ней в доверие, предложил помощь и увез ее на квартиру, где изнасиловал.

- После этого он ей сообщает, что теперь она его женщина, что в любой момент он будет приезжать и забирать ее, что будет иметь ее без презерватива, и она будет рожать ему детей. Он не хотел выпускать ее из квартиры, запретил вспоминать своего гражданского мужа, иначе ему там не поздоровится. Кроме этого, продемонстрировал ей, как она давно у него на крючке, все телефонные разговоры якобы он контролирует, что в любой момент вызовет наряд и ее отправят в подвалы КНБ по его заявлению, что она пойдет вслед за мужем и т.д. Девушка, кстати, очень милая, такой светлый чистый образ матери, выучилась на экономиста, работает на фирме экономистом-менеджером. Живет с родителями и двумя детьми от первого брака. Такую девушку заполучить вот так шантажом и крупным весом можно было может быть в 90-е, но сейчас это какая-то дикость. После того, как он получил свое, она плача, упрашивает ее отпустить, потому что мама несколько раз звонила и сказала что ей надо на работу, а детей не с кем оставить, он отпускает, но требует чтобы она поднимала трубку и отвечала на его сообщения, - написала Дина Смаилова.

Такая ситуация повторилась еще раз. Родители девушки обратились в полицию, и сотрудники полиции пришли на помощь.

- Гражданский супруг этой женщины привлекался к уголовной ответственности за ряд преступлений. В этот момент она познакомилась с гр.Э., который представился ей сотрудником одной из правоохранительной структур и пообещал свою помощь в разрешении проблемы с ее сожителем. Хотя на самом деле никакого отношения фигурант к правоохранительному блоку не имеет. Обманом и шантажом он склонил женщину к половым отношениям, и причем делал это неоднократно и без ее воли. Не выдержав психологического натиска и насилия, однажды она рассказала о своей трудной жизненной ситуации родителям, и далее об этом стало известно НПО и нам. Заявление потерпевшей надлежащим образом оформлено в отделе полиции при УП Алмалинского района. Сейчас по признакам преступления, предусмотренного ст.120 ч.2 УК РК, проводится досудебное расследование. Личность подозреваемого установлена сразу же, он задержан и взят под стражу. Необходимые экспертизы уже назначены. Производством будет обеспечена полнота, всесторонность и объективность расследования, - сообщил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы полковник полиции Санжар Адилов.

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