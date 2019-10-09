Известный астролог предупредил Зеленского о трагедии

Он призвал украинское руководство не идти напролом.

Украинское руководство предостерегли от встречи "нормандской четверки" в ближайшее время. По мнению астролога Влада Росса, переговоры по урегулированию в Донбассе нельзя проводить с 12 по 18 октября. В противном случае можно столкнуться с серьезными проблемами, сообщает dni.ru.

Середина октября – неблагоприятное время с астрологической точки зрения, уверен Росс.

- 3 октября Меркурий войдет в знак Скорпиона, где будет оставаться до конца месяца, потому октябрь станет худшим временем для сделок, – сказал эксперт.

Он призвал украинское руководство не идти напролом, а переждать неблагоприятное время. В противном случае может произойти трагедия.

Ситуацию усугубляет оппозиция Венеры и Урана 11-18 октября, из-за чего все будет происходить с точностью до наоборот, предупредил астролог. В эти дни можно ожидать ссор, претензий, драк и преступлений, рассказал Росс.

Эксперт призвал лидеров стран "нормандской четверки" провести переговоры до 12 или после 18 октября. В таком случае есть шансы на результат. Да и в целом, полагает астролог, ближайшие полтора месяца звезды благоволят миротворческим усилиям в Донбассе. Долгожданное перемирие в регионе наступит к концу года, считает он.

По всей видимости, астрологии украинские власти не доверяют. Несмотря на предостережение Росса, Киев планирует встречу "нормандской четверки" в середине октября. Глава МИДа Незалежной Вадим Пристайко призвал провести ее как можно скорее.

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