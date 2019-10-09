Официально объявлен последний бой "Последнего императора" Федора Емельяненко

Фанаты ММА уже в предвкушении интересного боя.

Стала известна дата следующего боя прославленного российского бойца, четырехкратного чемпиона мира по смешанным боевым искусствам ММА в тяжелом весе по версии "Pride FC", двукратного по версии "RINGS" и WAMMA", четырехкратного чемпиона мира по боевому самбо Федора Емельяненко, передает Zakon.kz.

На специальной пресс-конференции было объявлено, что 29 декабря в любимой Японии, где Федор до сих пор является супер-звездой, в рамках шоу промоушена "Rizin" Емельяненко сойдется в бою с Квинтоном "Рампейджем" Джексоном. Соперник он- непростой, несмотря на то, что тоже не часто дерется на закате своей карьеры.

Фанаты ММА уже в предвкушении интересного боя.

На протяжении почти десяти лет 43-летний Федор оставался непобежденным, что беспрецедентно в истории MMA. Первое официальное поражение Емельяненко получил при спорных обстоятельствах: 22 декабря 2000 года в рамках турнира "King of Kings 2000 Block B" японский боец Цуеси Косака рассек бровь Федора запрещенным ударом локтя, и уже на 17-й секунде поединка врачи остановили бой. Поскольку в рамках турнира должен был быть победитель, который продолжил бы путь до финала, а Емельяненко не мог продолжить участие, то победителем боя был признан Косака

В связи с этим многие поклонники смешанных боевых искусств, не учитывая данное поражение в силу его нелегитимности, считали Емельяненко единственным непобежденным бойцом ММА до его поражения Фабрисиу Вердуму, который победил удушающим приемом "треугольник" 26 июня 2010 года в рамках турнира "Strikeforce 26". Проигрыш Вердуму стал первым в череде из трех поражений подряд, после чего рейтинги Емельяненко в списках лучших бойцов мира значительно снизились. Через некоторое время, одержав несколько побед в России и Японии, Емельяненко объявил об уходе из спорта, но через три года вернулся, выступая с переменным успехом в различных организациях.

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