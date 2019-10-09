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Курс доллара превысил 390 тенге на торгах

Средневзвешенный курс доллара составил 390,09 тенге (+0,59).

Фото : hvylya.net9 октября 2019, 16:13

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 390,09 тенге (+0,59).

Средневзвешенный курс евро составил 428,03 тенге (+0,33), объем торгов 300 тысяч евро.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,9925 тенге (-0,0115), объем торгов 27,5 млн рублей.

В обменниках курс доллара - 390,3-391,7 тенге, евро - 428,7-430 тенге, рос.рубля - 6-6,05 тенге.

В торгах приняли участие 10 членов KASE.


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