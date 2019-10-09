Курс доллара превысил 390 тенге на торгах
Средневзвешенный курс доллара составил 390,09 тенге (+0,59).
Фото : hvylya.net9 октября 2019, 16:13
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара составил 390,09 тенге (+0,59).
Средневзвешенный курс евро составил 428,03 тенге (+0,33), объем торгов 300 тысяч евро.
Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,9925 тенге (-0,0115), объем торгов 27,5 млн рублей.
В обменниках курс доллара - 390,3-391,7 тенге, евро - 428,7-430 тенге, рос.рубля - 6-6,05 тенге.
В торгах приняли участие 10 членов KASE.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4989553-b8a173c874b81204a27d0c826a22dcc3
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...