"Самрук-Қазына" досрочно выполнил поручение Елбасы по строительству газопровода "Сарыарка"

Общая протяженность газопровода составила 1061,3 км. охват – 171 населенный пункт.

Председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" Ахметжан Есимов принял участие в церемонии сварки "золотого стыка" газопровода "Сарыарка", которая официально завершила строительство линейной части магистрали, сообщает Zakon.kz со ссылкой на департамент по связям с общественностью и маркетинговым коммуникациям АО "ФНБ "Самрук-Қазына".

Общая протяженность газопровода составила 1061,3 км. охват – 171 населенный пункт. Стоимость проекта - 267,3 млрд тенге.

В мероприятии также приняли участие представители Министерства энергетики, акимата г. Нур-Султан, АО "Банк развития Казахстана", АО "НУХ "Байтерек" и "Евразийский банк развития". Газопровод строится по поручению Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева. Активное участие в финансировании масштабного проекта принял Фонд "Самрук-Қазына", подрядчиком строительства выступила компания АО "НГСК "КазСтройСервис", оператором – "Астана Газ КМГ".

Отметим, строительство линейной части проекта по линии дочерней компании фонда АО "НК "КазМунайГаз" было начато в марте текущего года. Таким образом, строителям потребовалось всего 8 месяцев чтобы протянуть газопровод по маршруту Кызылорда - Жезказган - Караганда - Темиртау - Нур-Султан.

В ходе торжественной церемонии Ахметжан Есимов дал положительную оценку строительству и подчеркнул значимость бесперебойного снабжения природным газом северных и центральных регионов страны, перевод с угля на газ объектов отопления, а также улучшение экологии областей, по которым проходит газопровод.

- Газопровод, построенный в рамках Пяти социальных инициатив Первого Президента Казахстана, соединил Центральный Казахстан и столицу нашего государства с единой газотранспортной сетью страны. Это самый крупный инфраструктурный проект за годы независимости и выполнен он был менее чем за год, - сказал Ахметжан Есимов.

Аким столицы Алтай Кульгинов отметил, что была проведена большая работа. Задача местных исполнительных органов - распределить газ внутри города.

Первая очередь проекта предполагает подачу газа в газораспределительные сети до ТЭЦ-1,2,3, Коктал-1,2, поселок Железнодорожный, Юго-Восток (правый и левый). По завершению 1 этапа провести газ домой смогут жители 13,5 тыс домов.

Вторая очередь проекта - жилые массивы Мичурино, Интернациональный, Куйгенжар (1-2 ПК), Тельман (3-й ПК), Пригородный, Garden Village, Family Village (4-й ПК).

Третьей очередью будут газифицированы жилые массивы Ильинка (1-2-й ПК), Шубар (3-й ПК), Ондирис (4-й ПК).

После ввода в эксплуатацию газопровод передадут в аренду АО "Интергаз Центральная Азия" (ИЦА), которое будет осуществлять транспортировку газа.

Справка:

Акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" — Фонд, единственным акционером которого является Правительство Республики Казахстан. Фонд был основан в 2008 году Указом Президента Республики Казахстан и представляет собой коммерческую структуру — инвестиционный холдинг, миссия которого заключается в повышении национального благосостояния Республики Казахстан и обеспечении долгосрочной устойчивости для будущих поколений. Фонд "Самрук-Қазына" выполняет свою миссию путем реализации стратегических целей и четырех стратегических инициатив, таких как повышение рентабельности компаний, оптимизация структуры портфеля, диверсификация доходов и корпоративное управление и устойчивое развитие. Активы Фонда составляют порядка 67 млрд долларов США. В группу компаний АО "Самрук-Қазына" входят предприятия нефтегазового и транспортно-логистического секторов, химической и атомной промышленности, горно-металлургического комплекса, энергетики.

АО "Национальная компания "КазМунайГаз" - казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. 90,42% акций АО НК "КазМунайГаз" принадлежит АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", 9,58% – Национальному банку Республики Казахстан.

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