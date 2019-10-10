У браконьеров в ВКО изъяли тонну рыбы

За первые дни авиарейдов инспекторы выявили более 70 нарушений природного законодательства.

Тонна рыбы и больше 100 килограммов икры изъято у браконьеров в Восточном Казахстане. Нарушителей поймали на озере Маркаколь, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

Орудовали сразу несколько браконьерских бригад. Они ловили редкую краснокнижную рыбу. Инспекторы составили протокол и передали дела в суд. Но как выяснилось на браконьеров такие методы не действуют.

Замаскированные стоянки браконьеров на территории Маркакольского заповедника можно увидеть только сверху. Здесь в горных реках водится краснокнижные хариус и таймень. Который добывают не традиционными удочками и сетями, а деревянной пешней с железным наконечником.

В лагере инспекторы нашли и промысловую рыбу, и приготовленные для засолки икры флаги. Сами браконьеры свою причастность к запрещенному промыслу отрицают. Однако при досмотре машины, вместо продуктов, инспекторы нашли рыболовные снасти и нарезное ружье. Находится с оружием в заповедники строго запрещено. На браконьеров составили протокол. Но такие наказания на нарушителей не действуют.

- Люди, которые здесь находились они от нас скрылись не подходят. Они нарушили, как минимум 3 статьи. 2 административного кодекса и 1 попадает под действие уголовного закона. И практически вот так до 1,5 десятков случаев мы выявляем на этой территории каждый год. Жесткого воздействия нет, почему, потому что мы выявляем эти случаи с патрулирования, а оно у нас не каждый день. В зависимости от погодных условий. А постоянного поста, который бы находился здесь и контролировал нет, - говорит инспектор РГП "Казавиалесоохрана" Владимир Санаров.

За первые дни авиарейдов инспекторы выявили более 70 нарушений природного законодательства. Составлены протоколы материалы переданы в суд. В Восточном Казахстане 3 заповедника, множество водоемов, где водятся краснокнижные виды рыб. И защитить большие площади от браконьеров одними рейдами невозможно. Стационарные посты в заповедных зонах, по мнению инспекторов, могли бы противостоять браконьерам.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!