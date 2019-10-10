Условия для саммита "нормандской четверки" выполнены - Меркель и Зеленский

Лидеры подчеркнули важность скорейшего достижения договоренности о будущем транзите газа из России в Европу через Украину.

Канцлер Германии Ангела Меркель провела в среду телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждалась подготовка к возможной встрече лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, передает ТАСС.

- Оба [лидера] были едины во мнении, что условия для такой встречи после того, как трехсторонняя Контактная группа 1 октября смогла договориться о дальнейшем разведении сил на линии соприкосновения, последовательности проведения региональных выборов на территориях востока Украины, а также вступлении в силу особого статуса для этого региона, выполнены, - отметил Зайберт.

Меркель и Зеленский, по его информации, подчеркнули важность скорейшего достижения договоренности о будущем транзите газа из России в Европу через Украину.

1 октября на встрече Контактной группы в Минске глава украинской делегации Леонид Кучма подписал письмо в адрес ОБСЕ с изложением "формулы Штайнмайера" в том виде, как она должна быть закреплена в украинском законодательстве. Формула, названная по имени предложившего ее бывшего главы МИД, а ныне президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера, определяет механизм введения на Украине в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Он вводится на временной основе в день проведения в Донбассе внеочередных выборов и на постоянной основе после опубликования отчета ОБСЕ о признании итогов голосования.

О срыве отвода сил

На встрече Контактной группы 1 октября стороны конфликта также договорились начать разведение сил в Золотом (ЛНР) и Петровском (ДНР). Как сообщал спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик, разведение должно было начаться 7 октября. Однако в этот день отвод войск так и не начался, новая попытка была назначена на 9 октября. Тем не менее, как сообщили республики Донбасса, украинская сторона вновь сорвала разведение, однако наблюдатели ОБСЕ остаются в районе разведения в надежде, что это оно все же состоится 10 октября.

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