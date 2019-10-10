Девятилетнего мальчика обвинили в убийстве пяти человек в США

Если ребенка осудят, то ему грозит пятилетний испытательный срок.

Девятилетнего жителя Иллинойса обвинили в пяти убийствах и трех поджогах (в том числе с отягчающими обстоятельствами). Об этом сообщил прокурор штата Грег Мингер, передает РИА Новости.

По информации издания Peoria Journal Star, 6 апреля мальчик устроил пожар в передвижном доме. Погибли пять человек, в том числе трое детей. Двоим удалось спастись.

Пожар начался в 11 часов вечера. К моменту, когда пожарные прибыли на место происшествия, дом был полностью охвачен огнем.

Мингер рассказал, что решение предъявить обвинение ребенку далось ему тяжело.

- Это трагедия, но, в конце концов, очень молодой человек обвиняется в одном из самых серьезных преступлений, - отметил он.

Если ребенка осудят, то ему грозит пятилетний испытательный срок.

- Испытательный срок, учитывая возраст, является единственным решением, - сказал прокурор.

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