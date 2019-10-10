Девятилетнего мальчика обвинили в убийстве пяти человек в США
Если ребенка осудят, то ему грозит пятилетний испытательный срок.
Фото : Pixabay10 октября 2019, 06:31
Девятилетнего жителя Иллинойса обвинили в пяти убийствах и трех поджогах (в том числе с отягчающими обстоятельствами). Об этом сообщил прокурор штата Грег Мингер, передает РИА Новости.
По информации издания Peoria Journal Star, 6 апреля мальчик устроил пожар в передвижном доме. Погибли пять человек, в том числе трое детей. Двоим удалось спастись.
Пожар начался в 11 часов вечера. К моменту, когда пожарные прибыли на место происшествия, дом был полностью охвачен огнем.
Мингер рассказал, что решение предъявить обвинение ребенку далось ему тяжело.
- Это трагедия, но, в конце концов, очень молодой человек обвиняется в одном из самых серьезных преступлений, - отметил он.
Если ребенка осудят, то ему грозит пятилетний испытательный срок.
- Испытательный срок, учитывая возраст, является единственным решением, - сказал прокурор.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4989615-bd3002510cf21987de7d5a6931a8d257
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...