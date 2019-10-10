Сенат США намерен ввести санкции против Турции в связи с вторжением в Сирию

Турция объявила о начале боевых действий в Сирии, военные пересекли границу в ходе наземной части операции "Источник мира".

Члены сената Конгресса США внесли инициативу о введении санкций в отношении властей и высокопоставленных чиновников Турции за проведение военной операции в Сирии. Соответствующий проект документа, договоренность о котором достигнута обеими американскими партиями, опубликовал республиканец Линдси Грэм, передает Life.

Среди санкций, в частности, предлагается запретить военное сотрудничество с Турцией, ввести визовые ограничения против высокопоставленных чиновников, а также санкции в отношении активов и энергетического сектора страны.

Последние будут касаться любых иностранных граждан, которые каким-либо образом обеспечивают поддержку турецкого производства топлива и газа, идущих в пользование армии.

Также предлагается признать покупку турецкой стороной российских зенитно-ракетных комплексов С-400 существенным нарушением закона о противодействии противникам Америки через санкции. Исходя из положения закона, это нарушение автоматически влечет за собой санкции против Турции.

В среду, 9 октября, Турция объявила о начале боевых действий в Сирии, военные пересекли границу в ходе наземной части операции "Источник мира".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!