"Кайрат" и "Аят" осложнили себе положение в Лиге чемпионов по футзалу

Все решится в заключительном туре 11 октября.

Два казахстанских клуба, выступающих в Лиге чемпионов-2019/20 по футзалу, провели игры с испанскими клубами в основном раунде турнира. И, к сожалению казахстанских болельщиков, "Аят" и "Кайрат" свои встречи проиграли, передает Zakon.kz.

В группе 4 алматинский "Кайрат" после разгромного поражения в первом матче от российского КПРФ жаждал реабилитироваться в игре с испанской "Мурсией" (Эль-Посо), хотя уже и не являлся фаворитом встречи.

"Кайрат" начал активно, уверенно шел вперед и демонстрировал свою игру. Правда, испанцы оказались не робкого десятка, и отвечали остро. Первый гол матча состоялся в исполнении алматинцев, автором забитого мяча стал кайратовец Дуглас. Но практически сразу же Фелипе Парадински восстановил паритет.

Во втором тайме спустя две минуты испанский клуб вывел вперед Алекс. После пропущенного гола минщики "Кайрата" "прижали" соперника к их воротам, к атакам алматинцев по традиции очень активно подключался вратарь сборной Казахстана Игита. Эта тактика стьала залогом многолетнего успеха алматинцев в еврокубках. В этом матче такой прессинг также сработал - лучший вратарь мира в футзале пушечным ударом в ворота своего коллеги Эспиндолы сравнял счет. К сожалению, концовка матча оказалась драматичной, и минщики "Мурсии" сумели поймать кайратовцев на контратаке, победный мяч забил Фелипе Валерио.

"Кайрат" пока на третьем месте, что дает пропуск в основной раунд, но все решится в игре с хозяевами площадки, венгерским клубом "Береттьоуйфалу", занимающим пока 4 место. В случае победы над этой командой 11 октября алматинцы продолжат борьбу и попытаются до 19-24 ноября что-то сделать, чтобы уже в элитном раунде не терпеть поражения от грандов из Испании и России. Напомним, что алматинцы в новом сезоне выступает без двух своих лидеров - команду в межсезонье покинули многолетний капитан Динмухамед Сулейменов и бомбардир Серик Жаманкулов.

Лига чемпионов УЕФА-2019/20. Основной раунд. Группа 4

"Мурсия" (Испания) – "Кайрат"(Казахстан) 3:2 (1:1)

Голы: Парадински 14, Алекс 22, Валерио 36 – Дуглас 14, Игита 30

Что касается рудненского "Аята", то свою игру в группе 3 против испанской "Барселоны" они вряд ли смогут занести в актив. Игра началась с тотального преимущества минщиков "Барселоны", "Аят" лишь изредка успевал отвечать ударами по воротам Планы. Первый гол в исполнении "Барсы" состоялся на 5-й минуте, отличился Адольфо. На перерыв команды ушли со счетом 4:0 в пользу "Барселоны". Второй тайм также прошел под диктовку испанской команды, и когда счет стал 7:0, минщики "Аята" смогли ответить испанцам, гол забил Рындин.

"Аят" пока занимает третье место, и все решится в заключительном туре 11 октября. Рудненцы сыграют с российской "Тюменью" (которая обыграла хозяев площадки, литовский "Витис" со счетом 4:2), а "Барселона" с "Витисом". Если "Аят" в матче с "Тюменью" не получит разгромное поражение, а литовцы "отхватят" от "Барселоны" по полной, то шансы на выход в элитный раунд у "Аята" будут весьма неплохими.

Лига чемпионов УЕФА-2019/20. Основной раунд. Группа 3

"Аят" (Казахстан) – "Барселона" (Испания) – 1:7 (0:4)

Голы: Рындин - Адольфо (2), Хоселито, Даниэл Шираиши (3), Плана

Добавим, что из основного раунд в элитный выходят по три лучшие команды каждой группы. Элитный раунд пройдет 19-24 ноября. О том, как прошли матчи первого круга основного раунда, читайте здесь.

Альберт Ахметов

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