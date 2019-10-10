Аружан Саин просит казахстанцев отправлять ей фото детей-попрошаек

Необходимо проконтролировать судьбу ребенка!

Уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин просит казахстанцев делиться информацией о детях-попрошайках, сообщает Zakon.kz.

- Друзья, я получаю немало сообщений и комментариев о детях на улицах, либо о взрослых-попрошайках с детьми. Для подготовки запросов и принятия комплексных мер по защите прав детей от эксплуатации, от насильственного втягивания в попрошайничество, что дети даже не посещают школу, прошу помочь в сборе фактов. Прошу вас отправить фотографии попрошаек с детьми и самих детей (на улицах, проезжих частях дороги, в кафе/ресторанах) с адресами, где делано фото и датами. Отправить можно на вотсап номер: +7 747 674 1554, - отметила Саин на странице в Instagram.

Она рассказала историю, когда Еркин Татишев, встретив ребенка, который попрошайничал в кафе, вызвал полицию.

- Тут-же появились двое взрослых, представившись "дядей" и "тетей", попытавшихся ребенка забрать. Мол, мама на заработках в России. Приехала полиция, девочку забрали в ЦАН, взрослых в участок. Оказалось, что ребенок и ранее попадал в ЦАН. Попрошайничала, в школу не ходила, хотя оформлена была. Через несколько дней объявился дедушка, девочку ему отдали. Мы с ИДН, прокуратурой района сопровождали семью, контролировали, чтобы она ходила в школу. Спустя короткое время, ее увезли якобы в Шымкент, и мы не могли ее найти по прежнему адресу. А девочка продолжает попрошайничать на улице. Ее вновь встретили в кафе, недалеко от того, где в первый раз. Сейчас ей 8, и понятно, каким вырастет ребенок, когда ее используют для добывания денег. Пока маленькая - через жалость, а постарше станет, тогда как? Хотя Еркин предлагал помощь семье - пусть мама вернется, он устроит ее на работу, поможет с работой "дяде и тете", это было проигнорировано. И таких детей не мало, - считает Саин.

По ее словам, необходимо понять какие реальные меры можно принять полиции, органам опеки и т.д.

- А главное, как сказала в интервью Зульфия Байсакова, пока можно бороться только одним методом: - "Нужно всем казахстанцам прекратить подавать деньги. Когда этот механизм подаяния перестанет существовать, тогда этих детей не будут вовлекать". Также, чтобы помочь ребенку: постараться удержать ребенка, либо остаться на месте где взрослые попрошайничают с детьми, вызвать полицию, дождаться, написать заявление, взять контакты следователя, и сотрудника ЦАН, проконтролировать судьбу ребенка! - заключила она.

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