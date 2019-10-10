Более 1 млн тенге украли в рамках госзаказа в Акмолинской области 

Деньги выделялись на организацию деятельности трудовых отрядов "Жасыл ел".

Работник Управления молодежной политики Акмолинской области и ряд представителей общественных объединений осуждены за хищения бюджетных средств, сообщает Zakon.kz.

Антикоррупционной службой Акмолинской области ранее окончено досудебное расследование в отношении главного специалиста КГУ "Управление по вопросам молодежной политики по Акмолинской области" Асқар К.М. и представителей общественных объединений Әнуарбек Б.Н., Исина А.А., Нұрахмет Е.Б. и Жусупова Ч.К.

- Они путем мошенничества, изготовления и использования подложных договоров и отчетных документов, совершили хищение бюджетных денежных средств в сумме 1 416 954 тенге, выделенных в рамках государственного социального заказа по организации деятельности трудовых отрядов "Жасыл ел", - говорится в сообщении.

9 октября приговором Кокшетауского горсуда указанные лица признаны виновными и осуждены:

- Асқар К.М. – к штрафу в сумме 14 169 540 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе;

- Әнуарбек Б.Н., Исин А.А., Нұрахмет Е.Б. и Жусупов Ч.К. – к ограничению свободы сроком на 2 года.

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