В Актюбинской области завершен ХІХ сезон трудового отряда "Жасыл ел"

В Актобе прошла торжественная церемония, посвященная закрытию ХІХ трудового сезона трудового отряда "Жасыл ел".

Заместитель акима области Булбул Елеусинова подвела итоги сезона и особо отметила важность проекта.

Фото: пресс-службы акимата Актюбинской области

"Жасыл ел" - один из масштабных проектов, ставший общеказахстанским движением. Он не только обеспечивает сезонную занятость молодежи, но и прививает чувство патриотизма подрастающему поколению. Мы должны формировать у молодежи экокультуру, воспитывать грамотное поколение, поддерживающее сознательное потребление. "Жасыл ел" в этом году объединил по области около 2 тысяч молодых людей. В течении полугода вы принимали активное участие в озеленении, благоустройстве территорий, парков, организовали не одну экологическую акцию, работали на строительных площадках", - отметила Булбул Елеусинова.

Фото: пресс-службы акимата Актюбинской области

В ходе торжественного мероприятия благодарственными письмами от имени акима области Асхата Шахарова и путевками в Астану награждены 100 участников проекта. Также были подведены итоги по номинациям "Лучший боец", "Лучший командир", "Лучший район" и другим.