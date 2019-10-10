Один дом - один счет. Какие будут права у жильцов по новому закону

Собственный текущий и сберегательный счет позволит обеспечить прозрачный расход средств жителей.

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты одобрили в первом чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства", передает корреспондент Zakon.kz.

Первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев отметил, что проект закона в первую очередь направлен на урегулирование деятельности органов управления за счет создания новой формы некоммерческой организации - Объединений собственников имущества (ОСИ) по принципу "один дом - одно объединение - один счет".

- При этом, если собственники квартир и нежилых помещений не желают создавать объединение собственников имущества, то допускается непосредственное совместное управление в многоквартирном доме всеми собственниками квартир и нежилых помещений без создания юридического лица. Это простое товарищество, - уточнил он.

По его словам, законопроектом предлагается использовать индивидуальный подход по управлению каждым домом.

- Каждое объединение будет открывать собственный текущий и сберегательный счета. Данная мера исключит навязывание собственникам квартир со стороны КСК и управляющих компаний услуг и тарифов, позволит обеспечить прозрачный расход средств жителей, а также дает жильцам право выбора способов управления, - пояснил Ускенбаев.

Как отмечается в заключении Сената, проект закона разработан в целях совершенствования законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Указанным проектом закона вносятся изменения и дополнения в гражданский, земельный, экологический, уголовно-процессуальный, гражданский процессуальный кодексы, кодекс об административных правонарушениях, кодекс о налогах и других обязательных в бюджет, кодекс о недрах и недропользовании, а также в 21 закон.

Законопроектом предлагается новая модель управления объектом кондоминиума путем создания некоммерческой организации - ОСИ, по принципу "один дом - одно ОСИ - один счет". Каждое ОСИ будет осуществлять управление объектом кондоминиума посредством своего текущего и сберегательного счета. При этом кооперативы собственников квартир и кооперативы собственников помещений могут действовать в течение трех лет после принятия рассматриваемого законопроекта.

Законопроектом вводится механизм финансирования капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума, который основан на накоплении собственниками жилых и нежилых помещений средств и получении займа в банке второго уровня. При этом выплаты банкам второго уровня по неисполненным заемщиком обязательствам в рамках жилищного займа, полученного на цели капитального ремонта объекта кондоминиума, будут осуществляться специализированным фондом гарантирования капитального ремонта.

Проектом закона предлагаются нормы, направленные на повышение прозрачности деятельности органов управления и обеспечение контроля со стороны собственников помещений за органом управления объектом кондоминиума, а также улучшение взаимодействия между субъектами жилищных правоотношений.

Наряду с этим, законопроектом устанавливается порядок образования, осуществление и прекращение деятельности жилищно-строительного кооператива, условия членства и содержание устава.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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