Кривошеев: Если раскидывать деньги с вертолета, рано или поздно они закончатся

Никто не отменял инфляцию, которая по самым скромным подсчетам сложилась на уровне 35% за четыре года и должна влиять на паритет между тенге и долларом.

За последние несколько дней тенге значительно ослаб практически ко всем валютам. Что ждать от национальной валюты в дальнейшем, и насколько оптимален нынешний курс тех же доллара и рубля - с Zakon.kz своим мнением поделился экономический обозреватель Денис Кривошеев.

- Ответы на все вопросы, в первую очередь, лежат в протекционистской политике Национального банка, который уже несколько лет намеренно поддерживает высокий спрос на тенге. После многоступенчатой девальвации 2015 года, когда тенге наконец-то достиг близких к реалиям значений, новый председатель регулятора пообещал справиться с инфляцией и обеспечить экономический рост, - сказал Кривошеев. - Вслед за Россией мы задрали базовую ставку, что сделало национальную валюту востребованным финансовым инструментом. Задрали высоко, настолько, что спровоцировали ревальвацию тенге и экономический спад. Нацбанк просто высушил рынок, оставив его без доступной ликвидности.

В связи с чем кредиты стали неимоверно дорогими, а депозиты доходными. Рентабельность бизнеса в районе 20%, тогда как доходы от размещения в тенге 13-15%, но последнее не сопряжено с рисками и не требует высоких эмоциональных и физических затрат. Так вот, стоило немного снизить протекционистские меры, как тенге моментально девальвировал.

- Нацбанк думал, что нашел оптимальную величину для удержания курса на уровне в 380-390 тенге, но оказалось, что при базовой ставке 9% и ниже, тенге идет вниз. Очевидно, что корректировка продолжится, ставка 9,25 не помогает. Тем временем никто не отменял инфляцию, которая по самым скромным подсчетам сложилась на уровне 35% за четыре года и должна влиять на паритет между тенге и долларом. Как говорят высокопоставленные чиновники, девальвационный задел мы уже отыграли и он был совершенно небольшим. При этом не отыгран до конца еще рубль, - отметил эксперт.

По его словам, долгое время считалось, что курс 1:5 это некая константа, хотя тенге должен был существенно ослабиться и к нему, тоже из-за разницы структур экономик и инфляции. По самым скромным оценкам, курс должен сложиться на уровне 1:6,5. При этом нужно учесть, что монетарные власти России используют те же самые механизмы поддержания стоимости национальной валюты, что и мы, а значит, рубль так же переоценен.

- Есть немаловажный фактор "левого разворота через правое плечо", так называемой социализации государства. По сути, власти перешли к социалистической модели распределения благ, оставаясь буржуазным государством, причем в самом начале своего становления. Проще говоря, начали тратить в обмен на лояльность масс. Поддерживать столь высокие затраты на социальные программы, не влияя на внутреннюю экономическую ситуацию в целом, весьма сложно. Страна просто проедает запасы. Появляется ощущение дефицита валюты. Выкинутые на рынок деньги давят инфляцией, потому как не обеспечены ни внутренним товарным предложением, ни логикой. Причем увеличение денежной массы не привело даже к увеличению импорта, просто подняли цены на продукты повышенного спроса, - считает Денис Кривошеев.

Как он заметил, деньги – это продукт веры, в первую очередь.

- Если я верю, что доллар сейчас выгоднее тенге и у меня есть все этому доказательства, я буду хранить деньги в долларах. И ничего не изменит ситуацию. Все о чем мечтает человек, это сохранить стоимость заработанного. Государство создает условия, чтобы видимость этого была, и даже доход получался, но видимость - это видимость, а реальность всегда отличается. Когда валюты много, ее стоимость падает независимо от экономической ситуации, а когда ее мало, цена неизбежно растет. И нефть здесь не при чем, точнее есть корреляция между экспортной выручкой и возможностью тратить, но все же слово тратить тут имеет куда более принципиальное значение. Если раскидывать деньги с вертолета, рано или поздно они закончатся, даже если ты их печатаешь сам, - заключил он.

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