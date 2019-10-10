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Предупреждать об использовании фонограммы на концертах планируют в РК

Законопроект разработан министерством культуры и спорта.

Фото : madeniet-sport-astana.kz10 октября 2019, 12:37

В Казахстане хотят обязать организаторов зрелищных культурно-массовых мероприятий информировать зрителей об использовании фонограмм исполнителями музыкальных произведений, сообщает Zakon.kz.

Такая норма предусмотрена в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры", размещенном на сайте электронного правительства в разделе "Открытые НПА".

- Информировать зрителя об использовании фонограмм исполнителями музыкальных произведений при проведении зрелищных культурно-массовых мероприятий в порядке определяемым уполномоченным органом, - говорится в документе.


Законопроект разработан министерством культуры и спорта.

Как поясняется, поправки вводятся для повышения уровня исполнителей музыкальных произведений и качества репертуара, а также для урегулирования вопроса по использованию фонограмм.

Публичное обсуждение документа продлится до 23 октября 2019 года.


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