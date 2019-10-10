Студенты отравились в столовой в Нур-Султане

Проводится эпидемиологическое расследование.

Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султана Садвакас Байгабулов прокомментировал пищевое отравление среди студентов столицы, сообщает Zakon.kz.

Второй раз студенты Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина в результате пищевого отравления оказываются на больничной койке в инфекционной больнице. Следует отметить, что услуги в сфере общественного питания оказываются субъектом МСБ в данном Университете.

В настоящее время по факту пищевого отравления среди студентов проводится эпидемиологическое расследование на объектах общественного питания субъекта МСБ.

- По результатам проверки будет установлена причина отравления и дана оценка по соблюдению субъектом МСБ санитарно-эпидемиологических правил при изготовлении, транспортировке и реализации пищевой продукции.

Студенты госпитализированы в инфекционную больницу с острой бактериальной кишечной инфекцией 7 октября, - сказал Садвакас Байгабулов.

В связи с отравлением, предприниматель по собственной инициативе приостановил работу объекта общественного питания на санитарный день.

Напомним, в сентябре 2018 года 16 студентов этого Университета были госпитализированы в городскую инфекционную больницу в результате пищевого отравления после посещения столовой субъекта МСБ, который оказывал услуги по питанию. В 2018 году по результатам выявленных многочисленных нарушений санитарных правил в столовой Университета, на предпринимателя был наложен штраф в размере 95 МРП.

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