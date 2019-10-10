Родителей курящих детей предложили штрафовать рублем

Введение новой нормы в КоАП уже обсуждают в правительстве.

В России для родителей, несовершеннолетние дети которых курят, могут ввести ответственность. Как выяснили "Известия", в правительстве обсуждают административное наказание - то есть речь идет о предупреждении, штрафе или аресте на несколько суток. Норма может быть закреплена в новой редакции КоАП, который вступит в силу с 2021 года.

В России курят около 10% подростков, но идея пока не нашла поддержки у экспертов: для решения проблемы они предлагают сначала поднять цены на сигареты и сделать доступнее "правильный" досуг.

Курение и наказание

Обновленный Кодекс об административных правонарушениях должен будет вступить в силу с 1 января 2021 года. Действующий административный кодекс предполагает для физлиц такие санкции, как предупреждение, штраф до 5 тыс. рублей (больше 30 тысяч тенге) или административный арест на срок до 15 суток. Меры могут применяться к гражданам 16 лет и старше.

Действующий КоАП подразумевает наказание лишь для совершеннолетних граждан, если они дымят в неположенном месте.

- Задержать ребенка, если он не совершил преступление, нельзя. Вообще их права очень хорошо защищены, поэтому полицейские предпочитают не связываться. Так что инициатива хорошая, но нереализуемая, - заключил эксперт.

Альтернативные пути

Конвенция ВОЗ по борьбе с табаком не предусматривает штрафов для родителей. Эта мера вряд ли окажется эффективной, если ее цель - минимизировать подростковое курение, считает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. По его оценке, в России курят около 10% старшеклассников - например, в Великобритании этот показатель в пять раз ниже.

- Самый эффективный способ борьбы с детским курением - повышение акцизов и, соответственно, цен на сигареты. Сейчас самые дешевые стоят от 80 рублей, стоило бы поднять планку хотя бы до 150 рублей. В той же Британии сигареты в 10 раз дороже. Зарплаты, конечно, там тоже выше, но не настолько, - заявил Дмитрий Янин.

Кроме того, можно рассмотреть возможность запрета привлекательных для подростков ароматизированных сигарет, например, с клубникой или с ментолом, предложил эксперт.

Многие родители не знают, что их дети курят, или пытаются отучить от вредной привычки, поэтому штрафовать их вряд ли справедливо, считает председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

- Нужно не пополнять казну за счет несчастных детей, а искать реальное решение проблемы. Сделать доступнее спортивные секции, интересные дополнительные занятия. Далеко не все семьи могут себе позволить занять ребенка. Вопрос о наказании родителей можно поднимать только тогда, когда государство предпримет все превентивные меры, - сказала Ирина Волынец.

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