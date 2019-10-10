За критику властей блогера из Узбекистана поместили в психдиспансер

Сейчас она получает лечение.

Блогер и учитель английского языка Нафосат Оллашукурова, пишущая в Facebook под именем Shabnam Olloshkurova, решением суда направлена в Хорезмский областной психоневрологический диспансер, сообщает "Газета.uz".

23 сентября органы внутренних дел Хорезмской области возбудили дело об административном правонарушении в отношении журналиста и поэта Махмуда Раджабова и его родственников, отправившихся пешком на прием к министру внутренних дел в Ташкент, а также Нафосат Оллашукуровой.

По информации генпрокуратуры Узбекистана, позднее у Нафосат Оллашукуровой были замечены "психологические изменения", в связи с чем для нее была вызвана скорая помощь. По рекомендации психиатра ее увезли в Хорезмский областной психоневрологический диспансер для медицинского обследования.

Было отмечено, что она "беспомощна, то есть неспособна самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности, а также представляет угрозу для себя или окружающих".

- 30 сентября Ургенчский межрайонный суд по гражданским делам окончательным решением направил Нафосат Оллашукурову в Хорезмский областной психоневрологический диспансер в принудительном порядке. Сейчас она получает лечение, - говорится в соообщении.

На своей странице она выражала недовольство действиями государственных служащих, предлагала объединиться и создать орган по защите населения от действий чиновников, в частности, во время незаконных сносов частной собственности в Кашкадарьинской, Хорезмской и Ферганской областях.

Отец Нафосат Оллашукуровой Болтабой Оллашукуров заявил СМИ, что его дочь никогда не страдала психическими заболеваниями.

Международная правозащитная организация "Комитет по защите журналистов" (CPJ) призывает Узбекистан освободить блогера.

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